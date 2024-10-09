（影音）楊謹華「數次與獎項擦身而過」 殘酷經歷成《影后》橋段

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲在Netflix影集《影后》聯手飆戲，陳庭妮在預告中以一句「在這個圈子不會有真正的朋友」，顯盡演藝圈的高度競爭。

楊謹華（右）在《影后》與年下男詹懷雲組合充滿粉紅泡泡。（Netflix提供）

楊謹華、謝盈萱劇中曾是兩大當紅女演員，也是無話不談的知心好友，卻在追逐各自目標的路途中不歡而散，對於兩人相愛相殺的友情，楊謹華直言：「簡單來說就是太在乎了。」表示她們的情感非常真實、緊密且深刻。謝盈萱劇中為了幫助導演老公薛仕凌的事業而退居幕後，薛仕凌卻主動邀請楊謹華演出女主角，意外種下了夫妻間心中的矛盾，聊兩人的角色既是夫妻又是工作夥伴的微妙關係，薛仕凌直呼：「哎呀呀～」十分耐人尋味，而薛仕凌此舉也意外促成了雙后的重逢。

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23歲新人林廷憶在《影后》首擔要角，為追夢吃足苦頭奮不顧身。（Netflix提供）

提及兩人的閨蜜情，謝盈萱認為兩人的友誼問題難解，且又有各自要處理的人生盲點，談及與楊謹華的合作，她則語帶神秘表示兩人有「親密激情的互動」也有情緒激烈的爭執，直言從楊謹華身上感受到她對角色很豐富的想像空間，整個過程非常過癮。而在正式預告的最後，楊謹華的一句「我演過很多戲，也入圍過很多次的金鐘、金馬，一次都沒有拿過。」呈現她現實生活中數度與金鐘獎項擦身而過的殘酷經歷，對此編導嚴藝文表示「我覺得這句台詞對謹華、對女演員來說實在是非常殘忍，我還記得在拍這場戲的時候，現場其他演員們都不敢直視謹華的眼神，但她非常勇敢且誠實地跨出了那一步，將這場戲呈現得非常完美。」

新星演員詹懷雲（右）在《影后》飾演鮮肉房務員，曖昧楊謹華（左）。（Netflix提供）

謝盈萱、楊謹華在《影后》殘酷競爭，成「昔日閨密」。（Netflix提供）

曾獲得台北電影節非常新人的23歲女星林廷憶，此次在《影后》擁有不少重要戲份，和眾實力派影后們齊飆戲，絲毫不失氣勢，她飾演一名崇拜楊謹華並有星夢的素人史艾瑪，努力試鏡、吃足苦頭，為追夢奮不顧身，林廷憶坦言面對工作自己沒那麼像史艾瑪（角色名）「我比較隨性、不那麼要強，因為演戲對我來說還是要簡單，要『只是喜歡』。」而談及和各種大咖前輩同台飆戲的心情，林廷憶直說：「姐們的表演給我很多靈感，合作地很過癮，我感覺她們各自對自己的角色有很多的愛。」嚴藝文也坦言，因爲一開始其實只看過林廷憶的一部短片，就要她擔這麼重的戲份其實很像在賭博，但當時拍完第一場戲我看到這個小女生對於表演態度的堅韌，我就安心了。而近年在電影、戲劇作品中都有亮眼表現，同為台北電影節非常新人的詹懷雲，此次在《影后》飾演一名飯店服務生流氓，與楊謹華關係曖昧，對此詹懷雲坦言對象是這麼厲害的前輩難免會緊張，但在對戲過程中可以感受到楊謹華對他的信任，所以可以很勇敢地去呈現角色：「我很開心也很感謝姐給了我很多幫助」。

謝盈萱（右）在《影后》為了幫助導演老公薛仕凌（左）的事業而退居幕後。（Netflix提供）

《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。11月7日於Netflix播出。

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