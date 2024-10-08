汪建民走了 謝祖武淚崩：鐵頭兄弟一路走好

汪建民昨安詳離世，享年56歲。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人汪建民不敵肺腺癌，在住院1個月後傳出不幸於昨（7）晚安詳過世，享年56歲，曾和他合作電視劇《台灣靈異事件》的謝祖武，第一時間獲悉消息不禁悲從中來。

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稍早得知汪建民過世，謝祖武難過在臉書悼念：「看見這個消息，我覺得好難過，最可愛的搭檔，鐵頭兄弟一路走好，你還記得我這個尚智嗎？」2人曾合拍電視劇《台灣靈異事件》而熟識。

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《台灣靈異事件》是1996年華視單元劇，同年7月1日開播至2003年1月27日，共計166個單元，是台灣長壽單元劇之一，主要演員包括謝祖武、趙英華、汪建民、陳明真等人，汪建民在劇中飾演「鐵頭」警探一角走紅，也因為該劇成為他的生涯代表作。

汪建民1990年出道，因演出電視劇《梅花三弄-水雲間》、《大地勇士》嶄露頭角，之後演出《台灣靈異事件》鐵頭警探知名度大開，此後獲得更多戲劇演出，包括《戀愛女王》、《籃球火》、《新兵日記》等，近年則在大愛《冬菊，沒問題！》、《最佳利益2－決戰利益》有精湛表現。

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