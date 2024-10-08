72歲陳友主演喜劇風靡大街小巷 罕提太座罹癌康復

陳友日前接受資深港星胡楓網路節目《修哥萬花筒》訪問。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港知名樂團溫拿樂隊在上世紀70年代誕生，成員包括港星譚詠麟、鍾鎮濤、彭建新、陳友、葉智強，後來各自在演藝圈闖出一片天，多年來每隔一段時間就會舉辦演唱會，不但拿過「IFPI香港流行音樂文化貢獻樂隊大獎」，也是香港紅磡體育場舉行最多次演唱會紀錄保持者。

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溫拿成員之一陳友現年72歲，早年演過不少喜劇港片，台灣老一輩觀眾對他並不陌生，他的太太早年曾患重病，陳友曾表示當時醫生稱太太全身都是癌細胞，生命正在倒數中，眼見太太受盡折磨，自己又愛莫能助，當刻非常內疚和自責，幸好最後出現了神跡，總算康復。

陳友日前接受資深港星胡楓網路節目《修哥萬花筒》訪問，重提與太太經歷，坦言要感恩之餘更要珍惜眼前。

他能歌能演，台灣老一輩觀眾對陳友並不陌生。（香港星島日報）

陳友在90年代後轉到中國發展，一待就是20年，不過因為太太罹癌，他的人生觀也出現轉變，陳友說：「如果你呵護一個女人，突然間發覺她默默等你40年，突然間要走了，那種難過與打擊讓我改變許多。」並開始細心照料妻子。

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不久後，醫生突告訴陳友診斷錯誤，病源並非在肝，而是血癌的一種，最終使用標靶治療成功治癒，神奇地慢慢打敗病魔成功康復。經歷這段人生轉折，陳友決定好好珍惜和家人相處，不再留遺憾。

陳友早年演過不少喜劇電影，台灣觀眾耳熟能詳電影計有《表錯七日情》、《一屋兩妻》、《一妻兩夫》、《殺妻二人組》、《鬼馬飛人》、《兩公婆八條心》等。

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