新晉「波神」陳欣茵瘋放福利 超性感三點式大曬蜜桃臀

香港新一代波神陳欣茵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕28歲香港女星陳欣茵離開TVB之後，徹底放飛自我，經常在社群po性感照。先前曾傳出婚訊的她，否認自己將踏入婚姻殿堂，還自爆跟交往兩年半的男友分手了。日前陳欣茵一次狂po 20張火辣性感照，讓粉絲興奮不已，狂喊：再多一點也沒關係。

陳欣茵秀出自己去參加音樂節的照片。（翻攝自IG）

陳欣茵自從恢復單身之後，在穿著上更放得開，先前她曾全裸泡溫泉，這次她分享了20張辣照則著重在自己的身體曲線，性感三點式泳裝，一次展現豐胸、纖腰、翹臀。超細帶三點式泳裝的側面照片秀出她姣好的S型身材，還有一套白色的小可愛則完美露出鎖骨和性感乳溝，各自有各自亮點。

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陳欣茵的社群照號經常會分享性感照片。（翻攝自IG）

陳欣茵也在社群大方分享自己保持身材的妙招，她說：這半年最大的改變就是飲食習慣，可以稱得上KOL（意見領袖）。剛開始感覺很困難，但現在特別喜歡吃原型食物的味道。

這半年陳欣茵也透過運動習慣保持曼妙身段，力保自己努力爭取來的「波神」寶座。

陳欣茵側身站現出自己的S曲線。（翻攝自IG）

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