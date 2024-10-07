晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新晉「波神」陳欣茵瘋放福利 超性感三點式大曬蜜桃臀

香港新一代波神陳欣茵。（翻攝自IG）香港新一代波神陳欣茵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕28歲香港女星陳欣茵離開TVB之後，徹底放飛自我，經常在社群po性感照。先前曾傳出婚訊的她，否認自己將踏入婚姻殿堂，還自爆跟交往兩年半的男友分手了。日前陳欣茵一次狂po 20張火辣性感照，讓粉絲興奮不已，狂喊：再多一點也沒關係。

陳欣茵秀出自己去參加音樂節的照片。（翻攝自IG）陳欣茵秀出自己去參加音樂節的照片。（翻攝自IG）

陳欣茵自從恢復單身之後，在穿著上更放得開，先前她曾全裸泡溫泉，這次她分享了20張辣照則著重在自己的身體曲線，性感三點式泳裝，一次展現豐胸、纖腰、翹臀。超細帶三點式泳裝的側面照片秀出她姣好的S型身材，還有一套白色的小可愛則完美露出鎖骨和性感乳溝，各自有各自亮點。

陳欣茵的社群照號經常會分享性感照片。（翻攝自IG）陳欣茵的社群照號經常會分享性感照片。（翻攝自IG）

陳欣茵也在社群大方分享自己保持身材的妙招，她說：這半年最大的改變就是飲食習慣，可以稱得上KOL（意見領袖）。剛開始感覺很困難，但現在特別喜歡吃原型食物的味道。

這半年陳欣茵也透過運動習慣保持曼妙身段，力保自己努力爭取來的「波神」寶座。

陳欣茵側身站現出自己的S曲線。（翻攝自IG）陳欣茵側身站現出自己的S曲線。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中