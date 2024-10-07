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娛樂 最新消息

柯佳嬿合體西島秀俊頒大獎！宋芸樺合照驚見「韓國最強大叔」

〔記者鍾志均／台北報導〕第29屆釜山影展進行中，今年文策院與台北電影節推動的「非常演員」連續第二年受邀擔任「亞洲內容暨全球OTT大獎」評審及頒獎人，其中柯佳嬿和日本影帝西島秀俊頒大獎，被網友形容是「夢幻聯動」，期許兩人跨海合作。

日本影帝西島秀俊（左二）和三位非常演員林柏宏（左起）、柯佳嬿、宋芸樺合照。（台北電影節提供）日本影帝西島秀俊（左二）和三位非常演員林柏宏（左起）、柯佳嬿、宋芸樺合照。（台北電影節提供）

柯佳嬿以《想見你》在韓國人氣爆棚，受邀擔任評審並頒獎，昨以平口黑色禮服絕美登場，她和西島秀俊壓軸上台，揭曉最佳OTT原創內容及最佳創意獎為韓國影集《少年時代》。

西島讚賞柯佳嬿日文說得很好，柯佳嬿則表示見到本人非常開心，西島先生很親切隨和，能一起頒發最大獎覺得非常榮幸。

柯佳嬿（右）受邀擔任ACA評審，和西島秀俊合頒最大獎。（台北電影節提供）柯佳嬿（右）受邀擔任ACA評審，和西島秀俊合頒最大獎。（台北電影節提供）

林柏宏和宋芸樺攜手揭曉最佳男女配角，兩人大秀全英文，表現落落大方，還現場即興加詞，林柏宏說，「第一次用全英語頒獎是個很新鮮的體驗，很開心見到許多導演和演員，期待下次能帶著作品來參展。」

宋芸樺（右）在韓國導演李明佑（左）介紹下，和馬東石碰面交流。（台北電影節提供）宋芸樺（右）在韓國導演李明佑（左）介紹下，和馬東石碰面交流。（台北電影節提供）

宋芸樺近期赴美圓夢進修表演，並進軍韓國影視圈，拍攝台韓合製電影《無人知曉的家》，她抵達釜山當天就在派對上獲《少年時代》韓國導演李明佑介紹和「地表最強大叔」馬東石打招呼，開心變成小粉絲。

宋芸樺分享：「很開心和他聊到天，印象最深的是他手上因為受傷貼了卡通圖案的ok蹦，很可愛的反差萌，更圈粉了！」

今年台灣影人在釜山集體亮相，加上入圍者柯震東、李沐，以及以《影后》參展的謝盈萱，6位非常演員和3位非常新人陳姸霏、邱以太、劉修甫難得齊聚釜山拍攝大合照，豪華陣容閃耀釜山。

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