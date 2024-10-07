吳慷仁敗給胡歌！遊釜山被街邊小吃「辣出一身汗」

吳慷仁出席亞洲內容暨全球OTT大獎 。（Busan International Film Festival提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁以TVBS影集《有生之年》入圍釜山國際電影節的亞洲內容暨全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards，簡稱ACA），與堺雅人、許光漢、胡歌、崔宇植、任時完、趙震雄角逐最佳男主角，昨（6日）出席頒獎典禮，雖然最後敗給了胡歌，但他還是很開心。

[2]

吳慷仁現身亞洲內容暨全球OTT大獎紅毯 。（Busan International Film Festival提供）

吳慷仁提到，這次藉著《有生之年》來到釜山，讓他非常開心，這種開心的感覺來自於對整個劇組的感謝，得到好的編劇、製作人、導演和團隊的幫助，即使看似簡單的花襯衫，卻使他更像角色高嘉岳。他透露自己唯一給高嘉岳的就是「人字拖」，「我有14雙拖鞋，是馬來西亞劇組送的，戲裡穿到戲外，穿壞一雙就換新的。」細膩的巧思不僅符合主角從海島回來的設定，角色也顯得立體。

請繼續往下閱讀...

吳慷仁在《有生之年》腳上的人字拖 頗具巧思。（TVBS提供）

得知《有生之年》在日、韓兩地播出，吳慷仁對於這部戲能打破語言和文化的隔閡，最主要的元素是「家人」。他認為無論去哪裡，每個人皆有各自的家庭成員組合，或許文化和生活方式不同，習慣和節奏不同，但家庭問題放諸全世界都一樣。而角色高嘉岳面對的挑戰：「你的人生到底追尋的是什麼？」這樣的課題必定會引起各地觀眾的共鳴。

吳慷仁在《有生之年》穿著看似簡單的花襯衫，這讓他更貼近角色。（TVBS提供）

吳慷仁再訪釜山，心情相當開心。（TVBS提供）

吳慷仁回想首次造訪釜山，刻意避開觀光客區域，選擇滿是當地人用餐的小店，當時不懂韓文，隨意點了四道菜，沒想到一道比一道辣，讓不太敢吃辣的他辣出一身汗，直呼：「我的天啊！」成為他對釜山難忘的回憶。被問及這次是否會再訪那家餐廳，他笑說：「不用了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法