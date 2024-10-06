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娛樂 電視

游小白自曝拍戲困頓「沒錢看醫生」！ 徐乃麟脫口一句話吐實

游小白曾因沒錢忍病拍戲。（大愛提供）游小白曾因沒錢忍病拍戲。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《在光裏的人》幽默節奏引領觀眾噗哧一笑，並感受劇中人物身處困境依舊樂天的開朗。演員張晏塵、游小白跟謝其文近日上徐乃麟、嚴立婷主持的《醫師好辣》宣傳新戲，節目也特別量身打造，設計了「偏鄉醫療」的主題。

游小白在劇中飾演村幹事，身為社區中第一線的基層人員，相關社福等法規大小事，都有責任要通報大家，也是「第一個開箱醫療站的人」。游小白透露下戲後，柯淑勤會帶著杜蕾跟他到醫療站報到，沒想到大批人龍已經排隊等著給「葉醫師」問診，謝其文立刻說自己就是其中一員。游小白也提到曾在屏東拍戲七、八個月，當時生病為了省錢都會先忍著，徐乃麟聽了直說：「這一集讓大家知道，當演員多辛苦，不要輕易地進演藝圈」。

（左一）游小白跟張晏塵、謝其文（右一、右二）近日上徐乃麟（中）、嚴立婷主持的《醫師好辣》宣傳新戲。（大愛提供）（左一）游小白跟張晏塵、謝其文（右一、右二）近日上徐乃麟（中）、嚴立婷主持的《醫師好辣》宣傳新戲。（大愛提供）

張晏塵飾演醫療站服務的護理師林佩瑤，全劇在人跡罕至的大埔鄉拍攝，鄉民在山上長住久居，醫療不便已經是家常便飯，劇組上山拍戲也是會生病，張晏塵有一次早上起床就覺得非常想吐，她心想「吐是能忍嗎？會不會導演一Action就吐」，後來決定到醫療站報到，醫生趕緊幫她量血壓、做簡單處理，張晏塵說在大埔鄉，有些村子還要搭船才能到，就醫更是難上加難。大愛劇《在光裏的人》週一至週五晚間8點在大愛頻道、大愛劇場YouTube頻道同步播出；《醫師好辣》的錄影內容將於10月6日傍晚5點在東森綜合台首播。

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