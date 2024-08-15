李千娜與「原子少年」對視10秒 嗨喊：太心動了！

作為導師，李千娜非常細心的觀察所有選手的表現。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《原子少年2》近日邀請同為選秀節目出身的李千娜來擔任流星導師，節目錄製期間，李千娜對於新生代偶像男團的表現感到非常驚喜，更坦言在觀賞表演期間被選手「電到」，無法和帥氣的選手對視太久，對到眼還會有緊張害羞的感覺，直呼：「太心動了！」

為了得到李千娜的青睞，選手們還邀請她上台近距離欣賞他們的舞蹈Battle，讓李千娜心頭小鹿亂撞，說自己很少在台上這麼不知所措，真的害羞到爆炸，還表示選手們顏值太高，眼神帥氣勾人，其實根本沒看到他們跳了什麼舞，都在看臉。舞蹈Battle的最後，她和Battle勝出的選手在台上上演「對視10秒」的橋段，引來台下觀眾尖叫連連，擔任導師的坤達、歐弟看了紛紛表示「怎麼突然換了一個節目?」有趣的氣氛也緩解了比賽的緊張。

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李千娜看表演被選手電到，害羞表示有心動的感覺。（踢帕娛樂提供）

除了令人心動的舞蹈Battle之外，李千娜對於選手們的表現也非常印象深刻，在小行星的舞台表演結束之後，更是直接對小行星提出了邀請：「我年底的演唱會，可以邀請你們來當嘉賓嗎?」李千娜提到，小行星平均年齡低，但可靜可動、可柔可爆發的舞台表現力，搭配他們青春洋溢的舞台氛圍感，讓她不自覺露出「姨母笑」，情不自禁的想幫他們加油打氣，認為小行星的舞台非常具有帶動全場氣氛的感染力，對於小行星的演出給出極高的肯定。

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