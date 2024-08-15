狄志為赴美住宿「搭到靈異電梯」 黑人墜樓前早有跡象

狄志為聊及多年前在美國的靈異體驗。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著民俗月到來，祭拜禁忌要特別留心和注意，《震震有詞》本次邀請民俗專家謝沅瑾、資深媒體人狄志為、諮商心理師盧美妏及護理師張廷鈺，共同探討曾遭遇過的經歷。

狄志為聊及自己有靈異體質，多年前暑假受邀至美國採訪動畫片，被安排入住知名飯店，「起初以為飛出國不用擔心農曆七月的問題，沒想到還是發生不可思議的遭遇。」他說到飯店準備辦理入住時，外頭一堆救護車、警車，當下聽說有人墜樓過世，跟同業面面相覷，還是趕緊入住休息，「飯店樓層共15層樓，我跟同業分別住14跟13樓，一起進電梯時看到一位黑人，從外表上看來是飯店工作人員，我們進電梯時他已經按了R樓，兩眼無神往上看，我們都沒有交談便各自進入房間。」

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習慣進房後先開電視、開音樂的狄志為，當他去洗澡時，耳朵突然聽到非常清楚的「help、help～」他想音樂不可能會傳出這種聲音，匆忙之間趕緊洗完，拿起吹風機時燈突然閃了一下，嚇得他跑出浴室門，此時房內電話響了，「同業打來要我看新聞頻道正在報導這棟飯店有人墜樓，畫面上自殺者的照片就是電梯內那位黑人。」

狄志為安撫同業叫她關掉電視不要胡思亂想，兩人電話掛掉後突然一陣急促敲門聲，「同業來說她掛掉電話後直覺往落地窗看，疑似看到有東西墜落，原本關掉的電視突然打開報導這則新聞。」嚇得兩人趕緊問飯店有沒有其他低樓層房間可以更換，希望離頂樓越遠越好。

事情過去十多年了，黑人的模樣一直存在狄志為記憶裡，對此謝沅瑾老師表示：「有的人在離開的一瞬間不知道自己已經離世了，加上狄志為跟同業的體質，對方知道他們有看到他，因此向他們求助發出help訊號。」

謝沅瑾提醒觀眾農曆七月禁忌。（和展影視提供）

進入農曆七月「拜拜的禁忌」需要注意，謝沅瑾老師提醒，如基隆放水燈時勿讓家中孩童往河裡扔東西，也不要亂撿物品回家。擔心在農曆七月遇到無法預期的現象，可以準備紅包袋內放36粒白米、一小撮粗鹽、7片榕樹葉、芙蓉或茉草，盡量放上衣口袋不然就是身上或包包，假設有進入到醫院內部，離開時記得丟棄，如果返家後身體感到不適，可以準備一半熱水一半冷水，重新準備新的紅包物品倒進水裡後，擦拭眼睛耳朵鼻子嘴巴頭頂及用水淋腳，則可完成簡單的淨身儀式。

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