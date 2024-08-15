《小孩不笨》相隔18年再推續集！導演笑喊生小孩都已經成年

新加坡的國民電影《小孩不笨》推出最新最新續集《小孩不笨3》。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕新加坡的國民電影《小孩不笨》以最新續集《小孩不笨3》回歸，再度由新加坡導演梁志強自編自導自演，他笑說：「距離《小孩不笨2》上映已經18年，生一個小孩的話都已經成年了！」首次出演新加坡電影的中國女星胡靜馬上接話：「可能就是為了要等我吧！」戲裡戲外一陣歡樂。

《小孩不笨3》劇本前後就修了8年，所以相隔上一部18年才推出。（華映提供）

該系列藉由生活化的劇情來討論關於教育政策以及升學文化對親子之間的影響，強調不是成績好、進名校就代表人生可以一帆風順，而現在進入變化快速的網路時代，導演梁志強說：「現代教育與過去不同，現代孩子有自己的想法，父母必須嘗試進入孩子的世界，了解孩子的想法。這也是我決定繼續拍攝《小孩不笨3》的原因。」

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梁志強也透露：「《小孩不笨3》其實花了10年的時間的籌備才完成，很早之前就有構思開拍第3集，但又剛好遇上新冠疫情，光是劇本前後就修了8年，所以相隔18年才有《小孩不笨3》的誕生，希望大家喜歡。」《小孩不笨3》將於9月20日在台上映。

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