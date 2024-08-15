李多慧大學時期青澀模樣曝光！清純臉蛋網驚呆：超仙

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後，受到許多台灣人喜愛，除了人氣攀升外，還進軍主持界成為綜藝節目固定班底，一舉一動備受關注。近日就有網友翻出李多慧過去就讀大學時的青澀模樣，天然美貌飄仙氣，讓網友驚呼「完全沒變！」

李多慧大學時期擔任校園大使的影片被翻出。（翻攝自YT）

李多慧大學時就讀韓國觀光大學旅遊中文系，2019年就踏入應援界，成為韓國職棒起亞虎啦啦隊員，憑藉精湛舞技及亮麗外型受到韓國球迷高度關注，更在校園掀起話題，在同年成為系上活招牌，擔任校園大使拍攝影片宣傳，可見影片中的她綁著高馬尾，穿著粉色針織上衣，模樣相當青澀，整個人充滿青春活力。

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李多慧大學時期的模樣相當青澀。（翻攝自YT）

李多慧來台發展前，曾是韓國職棒起亞虎啦啦隊的一員，首次亮相就引發話題，掀起一波「李多慧熱潮」，但因為人氣暴漲，2022年被起亞虎應援團團長徐韓國控訴她竄紅後影響到啦啦隊運作，李多慧也因此遭受許多惡意攻擊，在2022年10月宣布退隊，並在2023年選擇來到台灣發展。

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