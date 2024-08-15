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不藏了！陳曉東公開2位前世情人 寶貝女兒萌樣曝光

陳曉東女兒表演芭蕾舞。（和協整合行銷提供）陳曉東女兒表演芭蕾舞。（和協整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳曉東啟動30周年世界巡演，首站上周末在廣州體育館登場，他力邀兩位「前世情人」當嘉賓，愛女化身「左右護法」為老爸站台，可愛模樣也曝光。

演唱會上，陳曉東經典重現《心有獨鍾》、《比我幸福》、《風一樣的男子》、《方向感》等歌曲，更載歌載舞帶來《心理遊戲〉、《特務〉、《跑》等嗨歌串燒。

陳曉東熱力唱跳上演「濕背秀」，不斷在台上拭汗，開玩笑說：「這樣的『脫水』秘招式我瘦身的方法之一，跳完舞衣服可以揉成好幾盆汗水了，演唱會後肯定又瘦了幾公斤。」

陳曉東在台上訪問寶貝女兒。（和協整合行銷提供）陳曉東在台上訪問寶貝女兒。（和協整合行銷提供）

陳曉東的兩個寶貝女兒都擔任嘉賓，除了以鋼琴為爸爸伴奏《心有獨鍾》，還大秀芭蕾、街舞等舞蹈才藝，看來很有大將之風。

對於兩個女兒的表現，陳曉東直說真的滿分，他心疼說：「兩個女兒為了這次的演出，早從兩個月前就開始準備，而且練習的時候挺辛苦的，經常拉筋訓練要擺硬POSE ，直到上台前連臨出場前都還在練習。」陳曉東的媽媽看到孫女在台上的精采表現，也感動到紅了眼眶。

陳曉東的愛女展現鋼琴才藝。（和協整合行銷提供）陳曉東的愛女展現鋼琴才藝。（和協整合行銷提供）

陳曉東「REFLECTION心有獨鍾30週年」9月28日轉戰台北小巨蛋登台，他期待表示：「屆時會在歌單上做大幅度的調整，會以在台灣唱紅的多首經典國語歌曲為主。」

陳曉東更預告「每一場都有可能是最後一場演出」，「短期之內不會再來到台灣開唱，也不知道下次什麼時候會再開唱，每一場都有可能是最後一場演出，好不容易的30週年演出，希望歌迷都可以到場來感受滿滿的經典回憶一起來合唱。」演唱會購票可洽年代售票。

陳曉東舉辦30周年巡演。（和協整合行銷提供）陳曉東舉辦30周年巡演。（和協整合行銷提供）

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