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娛樂 電視

潘逸安當辣妻「最好的朋友」 上繳手機零秘密：赤裸裸的

〔記者李紹綾／台北報導〕潘逸安主演的八點檔《追分成功》日前下檔，戲裡護妻形象鮮明，收獲不少路人緣，入戲粉絲私訊讚美他，甚至詢問他和老婆Vivian的相處之道。潘逸安笑稱，之前老演反派，三不五時就被人謾罵，這次總算還他「清白」，對於如何維繫夫妻感情，他表示彼此沒有秘密就是秘訣，透露：「Vivian知道我的手機密碼，可以隨時看，她手機還能定位我的手機位置，我在她面前就是赤裸裸的啦！」

潘逸安（右二）帶全家觀賞棒球比賽。（艾迪昇傳播提供）潘逸安（右二）帶全家觀賞棒球比賽。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安解釋，自己作息規律，他把所有的朋友都介紹給Vivian認識，生活除了在家顧小孩就是拍戲，工作期間為了節省麻煩，能讓老婆清楚拍戲班表安排全家行程，再加上老婆是自己社群管理員，乾脆繳出手機，直接讓她操作，避免訊息傳遞造成錯誤，他笑說：「我真的很沒秘密，就算line都可以讓她看，順便讓她見識我和哥兒們之間的白爛對話。」在老婆面前幾乎沒隱私的生活，他甘之如飴，甚至開心說：「有現成的秘書很好啊！」

潘逸安（右）和老婆Vivian（左二）安排活動維繫全家感情。（艾迪昇傳播提供）潘逸安（右）和老婆Vivian（左二）安排活動維繫全家感情。（艾迪昇傳播提供）

此外，潘逸安還在手機裝設定位app，能讓老婆隨時知道行蹤，給老婆滿滿安全感，有次也因此app讓他找回手機。有一回他和朋友聚會小酌，才一進門，Vivian立刻著急地要他聯絡計程車司機要回手機，潘逸安狀況外直說：「手機在我身上啊！」但看了老婆手機的定位app，顯示自己手機正飛快地遠離家中，他才驚覺手機落在計程車上。

潘逸安（左）帶妻小出門，穿起全家「服」。（艾迪昇傳播提供）潘逸安（左）帶妻小出門，穿起全家「服」。（艾迪昇傳播提供）

夫妻相處難免拌嘴，柴米油鹽都會是引發點，兩人甚至曾為了多付20元買鮮奶鬧脾氣，潘逸安笑說：「牙齒都會咬到舌頭，意見不同在所難免。」但他坦言Vivian是他最好的朋友、最了解他的人，夫妻倆總會在兒女睡著後，坐在客廳促膝聊天，分享一天彼此的心情，有時一聊就到凌晨2、3點，他溫情對老婆告白：「雖然結婚紀念日從第一年的高檔牛排，到接下來的燒烤、再到石鍋拌飯，但這個家很謝謝有妳喔！」

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