纏訟2年！士林地院判准黃嘉千、夏克立離婚

黃嘉千、夏克立（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人黃嘉千與夏克立的16年異國婚姻，前年卻爆發婚變，雙方對簿公堂打離婚官司，全案經纏訟2年，士林地院今認定兩人婚姻破綻已難破鏡重圓，判決准許黃嘉千、夏克立離婚，前後共18年的婚姻鬧得不歡而散。

訴訟期間傳出家暴疑雲，黃嘉千指控夏克立多項家暴事實，包括在情緒不穩定時掐她脖子、呼巴掌，甚至揚言採取死亡威脅，士院法官今年6月初核發保護令，命令夏克立須遠離黃嘉千的住所300公尺，成為這起離婚官司的勝敗關鍵。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：（專訪）黃嘉千拿保護令後首露面 預告離婚「精彩內幕」

現年51歲的黃嘉千與52歲的夏克立，2005年在演出電視劇「艾曼紐要怎樣」時相識、相戀，半年後訂婚，2006年9月2日在加拿大魁北克舉行婚禮，同年10月1日在台舉辦結婚儀式。

兩人婚姻維持16年後，於2022年7月傳出婚變，婚姻的事在法庭上解決，於加拿大的家暴案夏克立獲不起訴，而在台灣，刑事士林地院則是核發保護令。

離婚官司於今年7月1日開庭最終辯論，夏克立穿戴護腰、手抱紫兔娃娃出庭，庭訊後夏克立說，在加拿大的刑事、台灣的刑事都沒事，他是清白的，「希望這次官司結束，就都結束了」；黃嘉千當天未到庭，其委任律師也未受訪。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法