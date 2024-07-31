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夏克立被爆性騷女移工 黃嘉千早知情？！

黃嘉千（右）日前預告和夏克立離婚官司將於下個月告一段落。（翻攝自黃嘉千臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃嘉千和夏克立爆出婚變，16年異國婚破碎，離婚官司纏訟2年，今（31）日爆出在夏克立、黃嘉千家中幫傭的女移工，9年前疑被夏克立性騷擾，女方拿出2人當時私密肉骨對話，包括抱睡、約會等字眼，據了解，這些不能說的內幕，黃嘉千恐怕都知情。

相關新聞：夏克立爆性騷疑雲 對方竟是家中女移工

上個月13日，黃嘉千在歡度51歲生日後接受本報專訪，訪問中提及當時加拿大判決已出爐，檢方認為夏克立涉有家暴，不過台灣官司尚未結束，黃嘉千竟預告：「還有更精采的，你們一定不知道，但目前都不能講。」如今爆出夏克立疑性騷，莫非黃嘉千都知情，只是無法從她口中說出。

相關新聞：黃嘉千預告離婚官司8月落幕

而黃嘉千日前也預告和夏克立離婚官司將於下個月告一段落，幾天前出席果陀劇場舞台劇《穿越門中門》被問及心情，她受訪嘴角上揚說：「現在專注戲上，我超緊張，還跑到陳大天房間跟他說『我好想大便』。」似已漸漸揮別婚姻紛擾。

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