夏克立爆性騷疑雲 對方竟是家中女移工

夏克立（左）與黃嘉千16年異國婚姻夢碎。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃嘉千和夏克立爆出婚變，16年異國婚破碎，離婚官司纏訟2年，黃嘉千26日出席活動預告離婚官司將於8月告一段落，沒想到竟又爆出夏克立疑似性騷事件。

今（31）日一早，有媒體爆料在夏克立、黃嘉千家中幫傭的女移工，9年前疑被夏克立性騷擾，因女方出面爆料並拿出2人當時私密肉骨對話，其中包括抱睡、約會等字眼，知情人士透露，女移工後來到香港幫傭，夏克立甚至糾纏傳訊息問對方是不是人在香港，顯示消息並非空穴來風。

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黃嘉千和夏克立2022年爆出婚變，她上個月13日甫過51歲生日，生日前夕拿到士林地院核發保護令，等於認證夏克立曾對她家暴，只是官司從她4字頭一路打到5字頭，糾纏2年之久，黃嘉千表示從不後悔嫁給夏克立，只是走過這一遭後，她說：「我現在活得好好的，我很棒。」

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