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盧廣仲暴走徒手撕開雞翅 美秀集團驚呆了

美秀集團與盧廣仲合作新歌。（美秀集團提供）美秀集團與盧廣仲合作新歌。（美秀集團提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美秀集團推出新歌《手機錢包鑰匙菸》，力邀盧廣仲擔任製作人及MV男主角，團員打趣形容：「廣仲就這樣一步一步栽進這首歌」，戲癮十足的盧廣仲數度加戲，譬如把薯條丟進水裡、徒手抓起麵條、突然用力撕開雞翅，驚呆美秀集團。

盧廣仲擔任MV男主角。（美秀集團提供）盧廣仲擔任MV男主角。（美秀集團提供）

《手機錢包鑰匙菸》是美秀集團全新專輯的先行曲，團員某次練團結束之後，因為默念「手機、錢包、鑰匙、菸」的口訣，讓他們靈感爆發，接著想到最擅長從生活中看似渺小的事物，隱喻背後巨大情緒的創作手法就是盧廣仲，進而邀約合作。

盧廣仲與美秀集團合作新歌。（美秀集團提供）盧廣仲與美秀集團合作新歌。（美秀集團提供）

盧廣仲也親自出演MV大飆演技，身為演員前輩的他，在拍攝現場透過各種花招不斷加戲「嚇」團員，讓美秀集團直呼：「不愧是金鐘影帝，除了入戲快還能帶我們這些演戲初心者進入狀況，真的是收穫滿滿！」

盧廣仲演技大爆發。（美秀集團提供）盧廣仲演技大爆發。（美秀集團提供）

更令樂迷驚喜的是，MV也出現了去年開始停工休養的修齊，至於是否準備好復出？美秀集團表示，修齊目前維持不參加公開活動，但仍會參與音樂製作。

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