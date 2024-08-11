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林郁婷「用拳頭粉碎流言蜚語」！孫可芳高喊：眼淚讓人心疼

孫可芳社群力挺林郁婷，不捨她奧運路遇上的質疑。（組合照。翻攝自IG、記者陳志曲攝）孫可芳社群力挺林郁婷，不捨她奧運路遇上的質疑。（組合照。翻攝自IG、記者陳志曲攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷頂住針對其生理性別種種質疑與汙衊，於本屆奧運女子拳擊57公斤級拿下金牌。不少人相繼在社群發文祝賀，包括了孫可芳、八弟，其中孫可芳感性地說 ：「安安靜靜用實力說話的人，每一顆眼淚都好讓人心疼又敬佩！」真情吐露獲網友大讚。

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而前幾天在社群上不忍為林郁婷發聲的孫可芳，看到林郁婷斬金後，於社群上有感而發：「安安靜靜用實力說話的人，每一顆眼淚都好讓人心疼又敬佩！」也在文中表示自己看頒獎典禮淚流滿面，並心疼喊到：「究竟扛住了多少壓力和情緒！」替林郁婷一直以來所承受的感到不捨。

孫可芳全文。（翻攝自Threads）孫可芳全文。（翻攝自Threads）

鍾瑶（11）日在社群上大讚林郁婷：「妳的力量，擋下了所有攻擊； 妳的拳頭，粉碎了流言蜚語。」並坦言她奧運一路以來經歷過的讓她無比驕傲，「謝謝妳成為我的榜樣。」；網紅巴弟也在社群大喊：「我愛林郁婷！」，更直言「她的故事好適合拍成電影啊啊啊！」。

鍾瑤全文。（翻攝自Threads）鍾瑤全文。（翻攝自Threads）

八弟全文。（翻攝自Threads）八弟全文。（翻攝自Threads）

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