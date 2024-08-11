林郁婷淚灑奧運！吳鳳致敬「台灣女英雄」 摘金被世界看見

林郁婷為台灣奪下金牌，以實力回應爭議，忍不住淚灑奧運現場。（美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運期間歷經JK羅琳誣衊，四強賽中更被土耳其選手以手比「X」羞辱，如今（11日）她以實力回應性別爭議，奪下金牌淚灑現場。對此，土耳其歸化男星吳鳳深受感動，敬佩發聲：「林郁婷已經被世界看見，台灣多了一位女英雄，真棒！」

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吳鳳（圖）時刻關注林郁婷，敬稱她是「台灣女英雄」。（翻攝自臉書）

吳鳳此前因同鄉選手以手比「X」羞辱林郁婷而遭酸民出征攻擊，讓他坦言度過人生最複雜的父親節，即便如此仍時刻關注林郁婷直至躍升「世界拳后」，他深感動容地表示：「林郁婷贏金牌讓全台灣人感動到哭，而且頒獎典禮上，二位對手都展現了風度與善意。」

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「林郁婷已經被世界看見，台灣多了一位女英雄，真棒。」吳鳳由衷致敬林郁婷，更細數台灣選手在巴黎奧運共奪2枚金牌、5枚銅牌，而土耳其選手則獲3枚銀牌、5枚銅牌，他認為無論輸贏，相信選手們的友誼會一直存在。

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