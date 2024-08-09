吳鳳莫名遭攻擊！力挺台灣女孩林郁婷 度過「最複雜父親節」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，8日在女子57公斤級4強賽中，擊敗土耳其選手晉級金牌戰，卻遭對手2度比出「X」手勢羞辱，質疑林郁婷的性別爭議。沒想到，土耳其歸化男星吳鳳無端受波及，被大批台灣網友出征攻擊，他二度發聲嘆：「人生最複雜的父親節。」

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林郁婷遭土耳其選手比出「X」手勢無禮對待，讓許多台灣網友氣憤難平，卻不明就裡遷怒吳鳳，甚至要他「滾回去土耳其！」這讓他相當不解，並認為選手的個人行為，為何要牽涉到他身上。

吳鳳昨（8日）晚間二度發聲，並曬出與2名女兒的溫馨合照，劈頭就大嘆：「今天是我人生最複雜的父親節。」針對莫名遭部分網友攻擊，他則表示這些人不代表台灣人，「應該很多根本不是台灣人！所以真的不需要太在乎！」

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吳鳳直言名人比較容易遇到這類問題，不過他也因收到來自粉絲、媒體及各界的鼓勵訊息而深受感動，「有同理心的人比那些不露臉的酸民多了幾百倍。」他也透露當天工作結束返家，2位女兒開門就對他說：「爸爸節快樂！」

身為爸爸的吳鳳，坦言想要教養出態度好、有同理心的孩子，「尤其是這個時代，我想要孩子有正面的個性，有想法，跟實踐的能力。」最後也不忘強調：「林郁婷就是貨真價實的台灣女孩！」

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