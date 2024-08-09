晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳鳳莫名遭攻擊！力挺台灣女孩林郁婷 度過「最複雜父親節」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，8日在女子57公斤級4強賽中，擊敗土耳其選手晉級金牌戰，卻遭對手2度比出「X」手勢羞辱，質疑林郁婷的性別爭議。沒想到，土耳其歸化男星吳鳳無端受波及，被大批台灣網友出征攻擊，他二度發聲嘆：「人生最複雜的父親節。」

相關新聞：害到吳鳳！ 土國拳擊手比雙X羞辱林郁婷連男友都遭殃

林郁婷遭土耳其選手比出「X」手勢無禮對待，讓許多台灣網友氣憤難平，卻不明就裡遷怒吳鳳，甚至要他「滾回去土耳其！」這讓他相當不解，並認為選手的個人行為，為何要牽涉到他身上。

吳鳳昨（8日）晚間二度發聲，並曬出與2名女兒的溫馨合照，劈頭就大嘆：「今天是我人生最複雜的父親節。」針對莫名遭部分網友攻擊，他則表示這些人不代表台灣人，「應該很多根本不是台灣人！所以真的不需要太在乎！」

相關新聞：吳鳳挺林郁婷反遭出征！曝來台18年心聲 網揪貓膩：有人在搞分化

吳鳳直言名人比較容易遇到這類問題，不過他也因收到來自粉絲、媒體及各界的鼓勵訊息而深受感動，「有同理心的人比那些不露臉的酸民多了幾百倍。」他也透露當天工作結束返家，2位女兒開門就對他說：「爸爸節快樂！」

身為爸爸的吳鳳，坦言想要教養出態度好、有同理心的孩子，「尤其是這個時代，我想要孩子有正面的個性，有想法，跟實踐的能力。」最後也不忘強調：「林郁婷就是貨真價實的台灣女孩！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中