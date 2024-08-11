林郁婷2年前上《同學來了》 青澀節目片段被挖出

2年前，林郁婷曾上節目《同學來了》為新北市全運會宣傳。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，她2年前上節目片段也意外被翻出，一早在網路引發討論。

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2年前，林郁婷曾上節目《同學來了》為新北市全運會宣傳，在曝光畫面中，林郁婷外貌清秀但不失帥氣，模樣與現在差異不大，當時林郁婷宣傳全運會相關活動時，在節目上不忘幽默說：「大家如果有興趣的話，可以過去幫自己喜歡的選手加油，如果沒有喜歡的話，也可以來幫我加油沒關係。」

林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔，勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌。

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當時林郁婷脫口這段話，立刻引起節目現場來賓高呼「喜歡妳、喜歡妳」、「幫你加油」，對照現在全國民眾力挺「台灣拳后」，令大批網友粉絲感動不已。

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