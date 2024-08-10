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娛樂 最新消息

羅時豐爆鬧翻姪子！曾認經營頻道「信心數度受打擊」

羅時豐曾透露創立頻道初衷，坦言信心在經營期間數度被擊潰。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」羅時豐斜槓YouTuber開設頻道《DL.不務正YA》經營有成，4年期間收獲78.6萬訂閱人數，也因此有了新綽號「國民姑丈」，沒想到他昨（9日）晚宣布頻道更換管理團隊，先前的影片將全面下架，因而爆出和姪子兼製作人張敏慎的經營大戰。事實上，羅時豐先前接受本報專訪時，曾透露創立頻道的初衷，信心也在經營期間數度遭受打擊。

羅時豐向本報透露，當初因為家中晚輩想經營自媒體，便邀請他一同加入，由於是個完全沒接觸過的領域，因此讓他考慮了許久，後來被年輕人的熱情打動而答應。他憶述表示，起初頻道的影片點閱率不高，數度打擊到他的信心，在被告知觀眾需要慢慢培養後，他才重拾自信邁出舒適圈，一步一腳印經營至今。

羅時豐也說自己的頻道走溫暖路線，而且年輕人們做後製非常用心，「他們的熱情跟認真讓我感動，會想繼續試看看！」《DL.不務正YA》節目以幽默搞笑、關懷社會的風格，訪問各地的人事物，羅時豐盼能藉由影片，將這些小人物的故事趣味化，讓大家能感受到台灣的溫暖。

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