皮克斯首曝《玩具總動員5》劇情！宣布《超人特攻隊3》開發中

《玩具總動員5》的「大反派」將是電子產品。（翻攝自皮克斯IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯工作室今在迪士尼D23博覽會曝光多項計畫，正式宣布賣座系列新作《玩具總動員5》將於2026年正式回歸，並由《瓦力》、《海底總動員》編導、同時也是《玩具總動員》系列編劇的安德魯安德魯史坦頓擔任編導。

皮克斯2026新作《HOPPERS》曝光概念圖。（翻攝自皮克斯IG）

《超人特攻隊3》正在開發中。（翻攝自皮克斯IG）

除了曝光首支前導預告，導演史坦頓也透露《玩具總動員5》的反派將會是電子產品，主要角色胡迪、巴斯光年等玩具都將回歸，和孩子們如今沈迷的電子產品展開激烈較量。

請繼續往下閱讀...

皮克斯今年12月將推出首部原創動畫系列《Win or Lose》。（翻攝自皮克斯IG）

其他新作方面，除了已延期至2025年暑假的《艾立歐：第三星公關》（該片原訂2024年春季上映），2026年春季還將推出原創新作《HOPPERS》，賣座系列續作《超人特攻隊3》也正在開發中。

《腦筋急轉彎》中的「夢想製作公司」也將推出衍生影集。（翻攝自皮克斯IG）

此外，今年12月將推出首部原創動畫系列《Win or Lose》，另外《腦筋急轉彎》中的「夢想製作公司」也將推出衍生影集，預計2025年登場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法