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娛樂 音樂

周蜜痛揭摯愛輕生離世 親訴苦痛全說了

歌壇新人周蜜。（TASTAR時代創藝提供）

〔記者陽昕翰、實習記者嚴郁婷／台北報導〕周蜜以獨立製作人身分發行首支單曲《金戔愛人 Money Lover》，創作靈感來自她的人生經歷，坦言有幾位至親因為輕生或意外離世，讓她比同齡人更能感受到生命的苦痛，「現在的我不僅更加重視自己和身邊人的心理健康，也渴望通過自己的音樂為他人帶來更多療癒的能量。」

這首歌巧妙地將金錢擬人化為情人，探討現代人與金錢間的複雜關係，如同歌詞中寫道：「大家對你有太多無謂的誤解，可能是他們自命清高假裝誤會」，直接點出社會對金錢的矛盾態度，引發深思。

周蜜正在籌備個人專輯。（TASTAR時代創藝提供）

對此，周蜜解釋道：「希望通過這首歌讓大家勇敢地表達自己的慾望，不再因為擔心他人的評判而隱藏真實的自己。在當今社會，我們都需要更多的真誠和勇氣。」

周蜜的製作人兼經紀人張心華也提到了歌曲的副歌，「『你是我的金戔 金戔 愛人，願望 實現 的 lover』這句歌詞不僅挑戰社會禁忌，而且朗朗上口，我相信一定會成為今年夏天的金曲。」周蜜也透露正在籌備更多音樂作品，計畫未來一年內推出首張個人專輯。

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