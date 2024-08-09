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娛樂 最新消息

蹭林郁婷熱度！男網紅傳授衛生棉捲法「故意標記她」遭轟

台灣拳后林郁婷近期無端捲入性別風波，話題仍持續延燒。（資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣拳后林郁婷近期無端捲入性別風波，不僅遭到土耳其對手卡拉曼比出「X」手勢挑釁，引爆台灣民眾怒火。昨（8）日一名男性美食部落客發布影片傳授「衛生棉捲法」，本來是充滿衛教性質的影片，怎料文末卻特地標註林郁婷的名字，遭網友砲轟，連奧運田徑選手彭名揚都留言批評。

該男性美食部落客在Threads上有破萬名粉絲，昨（8）日他上傳一段教學「用過衛生棉捲法」影片，被認為教學手法是錯誤的，甚至被質疑根本是抄襲別人的影片。影片一出，就連田徑選手彭名揚都看不下去，在留言丟一張暗指對方是「小丑」的圖片批評。

該貼文在留言區也引不少網友謾罵，「標註原本就是生理女性的林郁婷到底要做什麼」、「這支影片是在二度加強對林郁婷的不實謠言」、「蹭成這樣」、「你的教學方法是錯的，再說標註林郁婷幹嘛，掀起熱烈討論。

◎相關連結（來源Threads，如遭移除敬請見諒）：

由 @aa.foodie.dokie 發佈
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