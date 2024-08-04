都「潤」出中國享受自由還歌功頌德？ 英鋼琴家：天佑台灣

土耳其裔YouTuber吳鳳（左）和英國鋼琴家卡瓦納碰面。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）年初在倫敦車站彈奏公共鋼琴並進行直播的時候，意外遭到中國小粉紅亂入，讓卡瓦納翻白眼。日前卡瓦納和土耳其裔YouTuber吳鳳碰面，談到當時情況，卡瓦納指覺得：「這群小粉紅很虛偽」！

英國鋼琴家卡瓦納大呼：天佑台灣！

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卡瓦納當天直播時，小粉紅亂入並要求刪除影片，原來是因為拍到特工李貞駒。令卡瓦納不解的是，這些小粉紅都住在英國、過西方生活、擁有IG帳號、能看YouTube頻道，享盡一切自由的美好，但是這些「潤（從中國到西方）」出來的中國人，最後卻用自由國度提供的一切大肆宣揚讚頌中國還搬出中國法律希望在英國的卡瓦納遵守「中國的肖像權」，這一切無理且矛盾的行徑，不但讓卡瓦那傻眼，還特別大呼：「我從未見過像台灣人這麼友善和美好的人，天佑台灣」。

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