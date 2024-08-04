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吳鳳專訪挺台英國鋼琴家 還原「小粉紅衝突」始末

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）年初在倫敦車站彈奏公共鋼琴直播，多名中國人闖入鏡頭，並以「肖像權」為由，要求卡瓦納刪除影片，雙方起爭執後驚動警方，畫面也在網路上瘋傳。日前吳鳳前往英國羽卡瓦納碰面，才還原了當時事發始末。

吳鳳在自己的YouTube頻道上完整呈現這段訪談，卡瓦納表示當時他正在進行直播，現場有小粉紅與部分日本電視台的人，原本卡瓦納以為他們都是日本人，沒想到被誤認成日本人的小粉紅瞬間暴怒，還有人怒斥卡瓦納是「種族歧視」。當時小粉紅天馬行空地想在英國強制執行所謂的「中國的肖像權」，但在英國的公開場所不會有「隱私」問題。

小粉紅要求卡瓦納刪影片的理由是拍到李貞駒。（翻攝自YouTube）

更奇葩的是卡瓦納指出：「有中國間諜站在遠處」經過相關單位指認，所謂「中國間諜」就是中國特工李貞駒，卡瓦納強調：「她沒被牽涉進來，但她被拍到」，於是小粉紅不斷要求卡瓦納刪影片，兩方爭執不下，原本一件小是，演變成全球廣傳的消息。

卡瓦納認為這群中國小粉紅人在英國，過西方生活，但是卻不斷享受自由、歌頌中國，讓卡瓦納認為：「虛偽！」

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