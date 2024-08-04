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娛樂 最新消息

黃曉明表妹奪奧運桌球金牌！福原愛怕得罪人八面玲瓏兩面討好

福原愛向帶傷拚下奧運桌球銅牌的早田希娜致賀。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕黃曉明表妹陳夢奪下本屆巴黎奧運女子桌球單打金牌，他興奮在社群連發20個「啊」表達欣喜！福原愛也發表觀看比賽心情，大讚這場冠軍賽是「質量超高的女單決賽」。

陳夢是上屆東京奧運桌球女單冠軍，這次又擊敗同為中國選手的孫穎莎拿下金牌，表哥黃曉明開心在社群發文：「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，太激動了！感謝兩位運動員帶給我們這麼精彩的比賽！看得我都要喘不過氣！姑娘們都是好樣的！恭喜夢夢！你做到了！你扛住了所有壓力，再一次用實力證明了自己！你永遠是我們的驕傲！所有的努力和汗水都是值得的！接下來的比賽繼續加油！」

福原愛分享觀看奧運桌球比賽的心得。（翻攝自小紅書）

近期頻頻對奧運桌球比賽發表評論的福原愛則談到：「祝賀陳夢拿到冠軍，感謝兩位運動員給我們帶來這場無與倫比的比賽！真的每個球都是最佳球。」

身為日本人卻頻頻幫中國選手加油，福原愛也怕得罪日本網友，因此在向陳夢道賀之際，也不忘幫日本選手早田希娜打氣：「也祝賀希娜醬拿到了銅牌。」

由於早田希娜左手腕受傷，一度動念棄賽，最後還是努力拚下銅牌，福原愛說自己在看希娜醬比賽時也感動落淚，八面玲瓏的雙面討好，就是不想得罪任何一方。

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