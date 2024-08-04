「時代劇女神」包緊緊上街遭捕獲 金鐘男星揭關鍵原因

連俞涵在《聽海湧》帶著孩子在戰俘營生存。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳翰林、黃冠智、朱宥丞主演的旗艦型台劇《聽海湧》將於Hami Video播出，「時代劇女神」連俞涵拍下捷運上的主演人物海報，在社群推薦：「宇宙都知道這部超好看的戲要播了！」

黃冠智（左起）、朱宥丞、吳翰林在《聽海湧》飾演遠赴南洋小島的「台籍戰俘監視員」三兄弟。（公視提供）

吳翰林、黃冠智、朱宥丞劇中飾演二戰時期的台籍戰俘監視員，揭開80年前沈沒於南洋的一段不為人知的歷史，劇中唯一女性主演連俞涵飾演淪為戰俘的外交領事夫人，她日前分別在路上巧遇同劇演員黃冠智和導演孫介珩，直呼：「是因為宇宙都知道《聽海湧》要上映了吧！」她也笑言明明為防曬，把自己包的像肉粽一樣，卻還是能被認出，黃冠智打趣回：「畢竟在戰俘營監視她這麼久了！」

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「豆花妹」蔡黃汝在《無罪推定》飾演律師許雁青。（Hami Video提供）

此外，台語律政劇《無罪推定》也將於Hami Video播出，卡司集結莊凱勛、「豆花妹」蔡黃汝、黃鐙輝等實力派演員，劇情圍繞一群律師團隊，在法庭上企圖平反冤屈、對抗偏見，探討「正義與偏見」的核心理念。莊凱勛飾演正義感強烈的人權律師，與蔡黃汝、鍾承翰共同面對挑戰，盼能拯救疑似被誤判的黃鐙輝。蔡黃汝之前為練習好台語付出極大心力，「壓力大到身體吃不消、上吐下瀉。」幸好後來在拍攝現場備受稱讚，如今戲劇終於要呈現在觀眾面前，她也相當期待迴響。

「豆花妹」蔡黃汝在《無罪推定》飾演律師許雁青。（Hami Video提供）

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