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《她的日與夜》鄭恩地宣告分手崔振赫！「林順」身分變化全曝光

鄭恩地（左）為了不給崔振赫帶來負擔，宣告與他分手。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》結局倒數，15集淚點滿滿，鄭恩地從兇手「羅鈺喜」手中驚險獲救，不料晝夜變化後，李姃垠飾演的「林順」外貌被曝光，崔振赫親眼見證震驚畫面，為兩人感情變化添變數；15集收視8.7%，比14集8.2%微幅上升。

承接14集結尾，鄭恩地為了尋找父親，獨自一人來找「羅鈺喜」，原先被羅用利器所傷，直到甦醒後，兩人進行對話，氣氛危險刺激；所幸，鄭恩地閨密「都可英」事先收到訊息，寫著「若聯絡不上我，請向警察報案」，於是輾轉讓崔振赫得知此事，出發尋找鄭恩地。

鄭恩地大難不死，割斷身繩子逃離現場，但沒多久又被羅鈺喜逮住，沒想到羅鈺喜受毒品影響，將鄭恩地誤認成是24年前殺死的林順，精神恍惚下，讓鄭恩地有機可乘，為他注射藥物，幫助自己逃過一劫。

崔振赫（上）親眼見到鄭恩地外貌變成李姃垠。（翻攝自jtbc）

此時崔振赫及時趕到，鄭恩地發現那隻神秘的貓咪，跟著牠搖搖晃晃的行走，最後失去知覺倒下，就在此時，崔振赫驚慌跑向鄭恩地，卻發現她竟變成了林順的外貌。

鄭恩地知道自己再也藏不住秘密後，決定要將所有秘密告訴崔振赫，結果崔振赫先一步表示「妳是要說，李微進（角色名）就是林順嗎？」鄭恩地最後不希望讓崔振赫帶來負擔，主動宣布要分手，讓觀眾看了非常揪心。

由於「林順」屍體身分確認，李姃垠決定不再向家人隱瞞，坦蕩在家中擁抱父母，並告訴兩人「我不是阿姨（林順），我是微進」，當天色變暗，林順變回了李微進，見到此幕的爸媽驚訝不已；《她的日與夜》在Netflix上架。

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