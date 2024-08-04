王齊麟奧運奪金要求婚？ 陳詩媛羞回5字

王齊麟4月認愛「十元」陳詩媛。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋今（4）晚將對戰中國隊金牌戰，在四強結束後，王齊麟和女友「十元」陳詩媛視訊放閃，當場他被球迷追問會不會在奪金牌後求婚，十元也害羞有回應。

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日前中國羽球混雙組合黃雅瓊奪金後，被同為選手的男友劉雨辰當場求婚，感動大批球迷；爆笑的是，陳詩媛在2人視訊時，被球迷追問王齊麟是否也會在奪金後求婚，她秒回應：「應該是不會。」

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至於王齊麟看到女友陳詩媛親吐「不會」，他則回了一個耐人尋味的微笑貼圖，搞笑指數破表，卻也讓大批網友留下更多期待。

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十元曾是女團AKB48 Team TP團員，目前是啦啦隊樂天女孩人氣成員，與男友王齊麟公開戀情後人氣更旺；王齊麟征戰巴黎奧運，十元連日來也不忘替男友加油打氣。

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