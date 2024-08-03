吳奇隆知道嗎？劉詩詩奧運觀賽「大翻車」 中國網民群起嗆爆

劉詩詩連日現蹤巴黎奧運觀賽，遭中國網民怒轟蹭過頭。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕巴黎奧運正熱烈進行中，許多藝人爭相出席觀賽並為選手們加油打氣，而吳奇隆的中國女星老婆劉詩詩也到場觀看賽事，但卻曬出多張在現場的擺拍美照，讓中國網民們勃然大怒，認為她為了業配，將奧運當OOTD展示會，更以各種關鍵字上遍熱搜，紛紛痛批：「蹭過頭了吧」、「奧運蹭好蹭滿」。

劉詩詩（中）現蹤巴黎奧運觀賽，被網民痛批「蹭好蹭滿」。（翻攝自微博）

中國女星劉詩詩近日現身巴黎奧運，並曬出觀賽的擺拍照，更以每天的妝容、照片未修圖、穿著打扮，或是通行證的大頭照等關鍵字，每每都竄上熱搜引來討論，成為奧運期間討論度最高的中國藝人，不過此舉也引發網民們的極度反感，直指奧運的主角是運動員不是她，更有人批評她把比賽場地當成自己的秀場。

請繼續往下閱讀...

劉詩詩現蹤巴黎奧運觀賽，以各種關鍵字上遍熱搜引發網民不滿。（翻攝自微博）

針對劉詩詩的舉止，網民們皆認為「過分炒作」、「蹭過頭了吧」、「奧運蹭好蹭滿」，但也有部分網民替她喊冤，指這趟觀賽行程是受品牌邀請，目的就是工作必須宣傳增加曝光，無可厚非；更有粉絲跳出來為劉詩詩抱不平，透露她是受品牌方邀請，因此穿上新式旗袍宣揚中華文化，認為這是一種很好的交流，力挺她沒做錯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法