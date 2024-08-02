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娛樂 最新消息

范逸臣靠生活歷練磨演技 盼未來新作超越《海角七號》

范逸臣近年都將重心放在戲劇上，希望打破《海角七號》票房紀錄。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕范逸臣近日與金曲歌手桑布伊一同上《那些年那些歌》，近年都將重心放在戲劇的他，發覺當演員後許多養份是來自日常點滴，經歷各式生活歷練就能更快融入角色情境，期許未來能再推出新作品打破當年《海角七號》的紀錄。

桑布伊（右）與范逸臣相識多年，都擁有原住民血統而深交。（年代提供）

桑布伊與范逸臣相識20多年，同樣擁有原住民血統與獨特嗓音，儘管歌路不同，但最初都是靠原住民音樂而深交。桑布伊分享平時熱衷於競賽龍舟，經常凌晨4點就出門練習，他表示曾邀約熱愛運動的范逸臣一同參與，無奈因為太早起屢次被婉拒，讓范逸臣開玩笑回應：「所以後來就漸漸不接桑布伊的電話了。」相互鬥嘴模樣可見兩人交情深厚。

桑布伊（左起）、范逸臣與陳國華合唱。（年代提供）

范逸臣是阿美族出身，他坦言讀國中後就鮮少回部落，生活都在都市圈內，接觸部落文化沒桑布伊頻繁，而來自卑南族的桑布伊致力推廣原住民傳統音樂，曾在金曲獎中兩度奪下「年度專輯獎」殊榮，桑布伊分享他曾擔任部落的青年領袖，不僅要協助年輕人就業，還得包辦族裡婚喪喜慶活動，有時候慶典上喝太茫，睡醒發現身邊躺的是陌生人也不以為意，部落大家庭的生活模式讓旁人直呼非常新奇，這也造就出桑布伊熱情好客的獨特性格。

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