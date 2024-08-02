曾沛慈怎麼了？西湖逛一半突然想掛號看醫生

〔記者陽昕翰、實習記者嚴郁婷／台北報導〕曾沛慈日前受邀擔任師兄動力火車杭州演唱會嘉賓，行前遇上凱米颱風來襲，工作團隊決定提早一天出發，她表示：「一直到確定要飛的那天早上，我都還在擔心會不會有突然停飛的消息，還好順利的轉機。」直呼是她飛行經歷中最曲折的一次。

曾沛慈到西湖欣賞美景。（華研國際提供）

除了工作，曾沛慈也利用空檔在當地觀光，不只去了名聞遐邇的西湖欣賞美景，甚至還想在當地直接看醫生，透露在橋西直街逛街時，被路邊的中醫診所吸引住了。

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曾沛慈表示，很多看起來年代悠久又厲害的中醫，古色古香的樣貌很吸引人，於是衝動的跟同事說想去掛號，認真想抓藥來調理身體，無奈時間不夠只好作罷。

曾沛慈體驗手作扇子。（華研國際提供）

曾沛慈不忘體驗了手作扇子，總共做了兩支。當做完第一支扇子時，她還正在思考下一步要如何動作，親切的老闆娘就立即上前給予幫助，令她感到很安心。她說，「老闆娘好像看出我眼神跟肢體上的慌張，直接向我喊說：『你別慌！』，說都交給她就好，所以整個製作過程非常順利。」

最後曾沛慈給自己的作品打出98分的高分，並主動要求與老闆娘合照，忍不住笑道：「希望她以後會知道我是誰，會唱我的歌。」

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