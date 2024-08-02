籃籃挑戰爬33樓高摩天輪！「邊抖邊尖叫」 自揭學生時代戀愛秘辛

主持人楊繡惠（左起）、籃籃、阿翔與藝人鮪魚體驗遊樂園員工的工作。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與藝人鮪魚錄製民視、八大《綜藝新時代》，本週來到雲林古坑，體驗遊樂園員工的工作，籃籃竟被眾人拱去挑戰爬摩天輪的鋼架登上33樓高去維修摩天輪的軸心，驚悚過程讓籃籃邊爬邊尖叫「風好大、好高、好恐怖、OH MY GOD」。

職人提出的第一個工作便是要阿翔、籃籃、楊繡惠去維修88公尺高的摩天輪，但這個工作也是有分老中青三個等級，老的只要顧在平地的機台，而年輕的則是要爬摩天輪的鋼架上33樓高去維修摩天輪的軸心，一聽到這楊繡惠開心的擁抱職人大喊：「我第一次老的好開心啊！」

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籃籃挑戰爬摩天輪的鋼架，登上33樓高去維修摩天輪的軸心。（民視提供）

於是大家把目光投向年紀最輕的籃籃，沒想到籃籃居然搬出自已在啦啦隊也是資歷老的，可以不上去，看著眾人相互推托，職人跳了出來說公道話，指名籃籃來挑戰，被眾人圍剿的籃籃只能放棄抵抗，一肩扛起這個刺激又有難度的工作。

籃籃一邊發抖一邊爬，看得大家是冷汗直留，只能在下面不斷的為籃籃鼓掌加油打氣，過程中籃籃直呼這比想像中還恐怖100倍，在抵達位於33樓高的軸心時，曾經爬過台電電塔的籃籃，更直言這是突破她的人生新高峰。

而在完成檢查、爬鋼架下去時，籃籃直呼這比上來更可怕，隨即閉上眼說好像閉上眼睛往下爬比較不怕，嚇得工作人員大叫不能閉眼爬啦，太危險了。

節目中，籃籃也自爆一段自已的遊樂園故事，在她大學時期與她非常有好感的同學相約到遊樂園坐摩天輪，就當摩天輪包廂曖眛氣氛滿點，快要牽起手時，摩天輪突然一個晃動，嚇到一旁怕高的同學隨口飆罵出髒話，讓籃籃火熱的心瞬間冷卻，而這段戀情也還沒開始就結束了，爆笑的曖昧故事讓全場笑翻。

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