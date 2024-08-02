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娛樂 最新消息

《百靈果》凱莉卸貨倒數！遭斥「不准按摩吃冰」 開砲怒轟：你不是我醫生

凱莉今年初宣布懷孕喜訊，至今37週將迎來卸貨。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕人氣Podcast《百靈果News》主持人凱莉一月初分享超音波照分享懷孕消息，宣布和老公「大公主」將升格成為新手爸媽，懷孕約37周的她也將迎來卸貨倒數。不過，凱莉昨（1日）在Threads上分享孕期心聲，卻憤怒表示：「你又不是我的醫生，你又知道我的狀況了。」一席話讓許多媽媽們超有共鳴。

凱莉日前開心宣布懷孕快滿37周的消息，直言自己終於可以開始放產假，也開始規劃每天游泳、曬太陽、睡午覺的時間。原本相當喜悅的她，卻在Threads上大動肝火表示：「只要看到有人一直說孕婦不要按摩、孕婦不要提重物、孕婦不要吃冰，不要這樣不要樣。」自己就一肚子火。

針對上述過度限制孕婦的舉動，凱莉則不滿直言：「你又不是我的醫生，你又知道我的狀況了？」一席言論引起人母們的共鳴，紛紛表示：「我一率都當耳邊風，我去買ㄘㄨㄚˋ冰的阿姨每次我買每次唸，我照樣繼續吃給她看」、「懷孕不能按摩太要命了，孕婦真的很辛苦，只要媽媽開心，不要過量，什麼都好」、「一秒惹怒所有媽媽」、「水不冰根本喝不下去！」

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