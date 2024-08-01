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娛樂 電影

桃園電影節16部影片入圍台灣獎 最佳影片將獨得50萬元

桃園電影節將於16日開幕，邀知名藝人溫昇豪（右二）擔任宣傳大使。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕第11屆桃園電影節今（1日）舉行開展記者會，每年最受矚目「台灣獎」，今年以「美好未來」為徵件主題，總共有285部來自海內外優秀作品報名，現場也公布16部入圍名單，將共同角逐最佳影片等11個獎項，總獎金125萬元。其中最佳影片可獨得50萬元。

桃園電影節將於16日開幕，今年台灣獎共有285片報名，入圍16片將角逐11獎項、總獎金125萬元，其中最佳影片可獲獎金50萬元。（記者謝武雄攝）

第11屆桃園電影節將在16日開幕，主辦單位舉行開展記者會，由文化局長邱正生，電影節宣傳大使温昇豪、導演葉天倫、已故喜劇天王豬哥亮之子謝順福、總策展人姚經玉、策展統籌胡延凱都出席活動。

邱正生說，今年台灣獎更做出成立以來最大變革，原本過去長期維持的最佳影片、評審團特別獎、最佳男主角、最佳女主角、未來之星等5個獎項，一口氣增加新增最佳導演、最佳男配角、最佳女配角、最佳編劇、人文關懷獎、永續環境獎，總計11個獎項、總獎金125萬元。

邱正生表示，桃園電影節將於16日到29日間舉行，以「遷徙」為主題，精心設計四大主題、三大單元，網羅來自世界各地114部精彩影片，總共133場放映，包括雙開幕片《念念眷村》、《我們還有明天》，閉幕片、威尼斯影展主競賽入圍《流浪吉普賽》；「焦點影人」放映豬哥亮四部喜劇片，另有温昇豪主演的一八九五》、我和我的賽車老爸》。

温昇豪也提到，桃園電影節特別選映他主演的一八九五我和我的賽車老爸，由於身為閩南、客家族群一份子，更能勝任影展大使重任；更藉由拍攝宣傳影片的機會，深入桃園民眾的日常生活，親身體驗桃園本地的滿滿人情味。

台灣獎入圍名單，男孩奇幻夜眩光女神朋友順啦地獄催淚部彭義堯，好了沒！我可以暫時逃跑一下嗎？珍珠美少年、真實邊緣」》、四牲六道」、春行XiXi填詞L客人主人雪水消融的季節。詳情可上桃園電影節官網：https://tyff.taoyuancf.org.tw/

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