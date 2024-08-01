不捨戴資穎落淚 曹西平揭殘酷事實：站上舞台不容易

球后戴資穎本屆奧運止步8強，落下不甘的眼淚。（中華奧會提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕球后「小戴」戴資穎昨（31）在巴黎奧運當中敗給多年好友依瑟儂，止步女單8強，賽後依瑟儂溫暖抱抱，逼出戴資穎眼淚，忍不住說「我做不到大家的期待」讓人心疼。賽後，戴資穎更說出心聲：「看來超人有來，只是我沒能撐過去」、「以後大家就會忘記我了」，一字一句都讓人覺得鼻酸，其實小戴雙腿負傷還能有這樣的成績，大家都很感動。藝人曹西平也在社群發文，表示自己聽了也相當難過，但他認為「這就是人生的課題」。

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曹西平發文：「誰不想永遠站在那個舞台上接受歡呼？但是絕對是不可能永遠的」，在娛樂圈打滾多年，曹西平直言，人終究有天要退下舞台，不但掌聲會慢慢消失，就連他自己也會逐漸習慣歸於平淡，這也是他口中「人生的課題」。曹西平認為運動員和藝人都一樣，到了一定的年紀、時間就會被忘記，這是殘酷卻又不能不接受的事實。

曹西平認為藝人跟運動員都一樣，時間、年紀到了就該下台。（翻攝自臉書）

曹西平還是肯定戴資穎的努力，他鼓勵戴資穎「我們自己不要忘記我們自己就好了」並表示：能夠發揮使命、持續培養後輩，就是最棒的事。「贏了人前是英雄，輸了什麼都不是」曹西平呼籲相關單位重視體育人才，讓小戴的經驗能傳承下去「這點真的很重要，不是默默就消失了，真的很可惜。」

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