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鳳梨反擊了！「揭互毆真相」怒嗆罔腰：你真可憐

鳳梨（左）指控罔腰盜刷他的信用卡長達4年。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸近日指控舊愛罔腰盜刷他信用卡4年，並曬出要求還錢的對話紀錄，不過罔腰堅決否認盜刷，更公開過去交往期間遭家暴的影片，對此，鳳梨稍早也發文反擊了。

鳳梨遭指控家暴發文反擊。（翻攝自IG）

鳳梨在IG限時動態發文，緊咬罔腰疑似盜刷信用卡一事，狠批對方「你發十年前的影片也不影響，真的很可憐，沒別招了？」認為罔腰的行為根本是在帶風向，表示自己和老婆歐菈在一起4，5年都沒有任何糾紛，反指罔腰「你跟誰都有狀況！」

鳳梨更透露當初跟罔腰拆夥時，「你分了1500多萬，也沒看你提過，盜刷還一堆廢話，以為發十年前影片對我有什麼影響。」至於罔腰公開毆打影片的事，鳳梨隔空喊話，「不用講一堆廢話，砸波郎之間互毆沒什麼好一直講，把你自己挑釁的部分先說一下，再提互毆的事！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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