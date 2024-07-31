韓團偶像竟是運動選手！花滑王子被星探挖走 他韌帶重創忍痛棄跆拳道

金曜漢、朴成訓、王奕翔、Anton都是曾經投身體育界的偶像。（翻攝自IG、X、YouTube、臉書）

〔記者廖俐惠／專題報導〕巴黎奧運正如火如荼地開打，運動員揮灑汗水的模樣令人欽佩，其實有不少韓團偶像都是運動選手出身，卻意外被星探找上門，因而放棄多年的運動夢，投奔演藝圈，像人氣男團ENHYPEN的朴成訓就曾是韓國花滑國手，而WEi的金曜漢則是跆拳道全國冠軍，被看好成為下一個韓國之光，卻毅然決然投入選秀，加入演藝圈的行列。

ENHYPEN的朴成訓身材纖細。（達志影像）

ENHYPEN的成員朴成訓是花式滑冰選手出身。（翻攝自X）

朴成訓自幼體弱多病，8歲就接觸花式滑冰，原本只是跳個興趣，沒想到卻被男子花滑選手所激勵，因而產生想當選手的夢想，他在冰上摔了一次又一次，終於練成一個又一個高難度的空中旋轉及各式跳躍，越來越受矚目的他，征戰各大國際比賽都獲得了佳績。只不過2018年被星探找上門，長達2年同時擁有花滑選手、學生以及練習生的身分，最後還是毅然決然放棄苦練10年的花滑，最終以ENHYPEN身分出道。

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RIIZE影片的YouTube縮圖正是Anton游泳的畫面。（翻攝自YouTube）

RIIZE的Anton因為游泳獲獎無數。（翻攝自YouTube）

新生代大勢男團RIIZE是SM娛樂推出的最新男團，成員Anton是音樂人尹尚的大兒子，父母卻栽培他成為一名游泳選手，Anton甚至獲得紐澤西州青少年錦標賽的冠軍。無奈遇上新冠肺炎疫情，Anton才向父母坦承自己另一個夢想正是歌手，因此返回韓國，走上與父親相同的音樂之路。

金曜漢出道後，也因為作品需求穿上跆拳道服。（翻攝自IG）

金曜漢（中）出身跆拳道世家，兩個妹妹也都是選手。（翻攝自IG）

金曜漢首次亮相是透過選秀《PRODUCE X 101》，但他當時唱歌跳舞樣樣不精通，原因就是他出身跆拳道世家，三代全都是跆拳道選手，而他也在韓國少年跆拳道大賽中奪下金牌，堪稱跆拳道界的明日之星。可惜因為受傷，曾在節目上以「兩隻腳踝都沒韌帶」形容自己的傷勢，才忍痛放棄熱愛的跆拳道。

&TEAM的成員「NICHOLAS」王奕翔（右二）在節目上透露擅長羽毛球。（翻攝自YouTube）

&TEAM的成員「NICHOLAS」王奕翔是土生土長的台灣囡仔，國小到國中都是羽毛球選手的他，擅長的是雙打，認為羽球最大的魅力就是團體合作，也參加過大大小小的比賽，只是長期的高強度的訓練，讓他身上出現大大小小的各式傷痛，尤其是膝蓋受傷對他造成很大的影響，加上好友也放棄羽毛球，支撐他繼續打下去的力量消失了，對羽球心灰意冷的他，卻意外成為一名韓團偶像。

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