直擊田馥甄約會短髮女！「上下撫摸胸口」坐車一起回香閨

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女天團S.H.E成員「Hebe」田馥甄，一直以來歌唱實力有目共睹，但私下感情方面卻相當神秘。近日，Hebe被目擊和一名短髮女子相約外出，期間Hebe竟當街將手伸到對方胸口上下撫摸，兩人一起回同住處也全被拍。

Hebe私下感情狀況一直以來都相當神秘。（CITIZEN提供）

據《CTWANT》報導，本月15日晚間9點多，身穿一席白色洋裝、仙氣飄飄的Hebe，和一名短捲髮女子現身北市某中醫診所門口，Hebe手拎2袋東西，女性友人則在後方滑手機，看似不像藝人和助理或工作人員的主從關係，互動更似一般朋友。

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Hebe被拍到與女性友人舉止親密。（CITIZEN提供）

在等待接送期間，Hebe突然將左手搭在友人肩上，之後更一路下滑直至對方胸口，並且上下撫摸，眼神裡充滿關愛，甚至可以用含情脈脈來形容。車來了之後，兩人先是去買了苦茶，接著就一起返回Hebe香閨。

事實上，出道多年的Hebe感情狀況令人好奇，過去與天王周杰倫合作MV曾傳出緋聞，以及傳聞JJ林俊傑多次向她示好，也曾多次被爆出和女助理過從甚密，不過Hebe從未正面回應。

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