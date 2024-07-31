拿楊勇緯名字開玩笑！ 美女主播罕見暴怒：不該被無聊諧音玩笑侮辱

楊勇緯在巴黎奧運無緣獎牌，難掩失落。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯意外在8強止步，無緣連兩屆奪牌，曾寫過《帶我去月球》、《江湖無難事》知名編劇馮勃棣對於楊勇緯的表現，在社群媒體用自認的「幽默」表示「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯」，遭到大批網友炎上，即使刪文並道歉仍止不住風波，連前美女主播劉涵竹也罕見動怒，強調：「楊勇緯作為奧運英雄，應該受到尊重，而不是被無聊的諧音玩笑所侮辱。」

劉涵竹表示自己看到輿論撻伐「嘲笑楊勇緯名字諧音哏」感到很欣慰，因為這代表多數人仍擁有正義感。她強調，楊勇緯作為奧運英雄，應該受到尊重，而不是被無聊的諧音玩笑所侮辱。劉涵竹進一步指出，這種諧音嘲笑在校園和職場中時常出現，不僅毫無幽默可言，更是對他人父母命名心意的踐踏。

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她也提到自己從小到大也因名字諧音被取笑，因她的「涵竹」2字台語發音像「番薯」，讓她深感不悅。針對這種行為，劉涵竹表示自己可以選擇鍛鍊EQ，輕鬆帶過或封鎖那些嘲笑者，但她也不忘反擊那些人，指出這些言語本質上就是惡意的。她強調，嘲笑別人與生俱來的特徵，都是不應該的行為，最後更呼籲，希望善意能充滿人世間，不再讓諧音嘲笑成為人際交往中的痛點。

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