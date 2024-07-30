《背著善宰跑》女星遭復仇反擊 整尾鯖魚打人血噴滿臉

吳丞芽（左）在《第三次結婚》為報仇竟成為閨密的婆婆（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕復仇劇《第三次結婚》今（30）在中天娛樂台播出，女團Rainbow出身的吳丞芽，過去以「Kara師妹」稱號出道而備受矚目，此次在《第三次結婚》是吳丞芽時隔很久再次回歸當好人，而編劇也談到吳丞芽在反派角色的演繹上是有口皆碑，原本擔心觀眾是否對她已有既定印象，但看到最後呈現出來的樣貌，才發現先前的擔憂完全多慮。

該劇講述吳丞芽飾演的女主角「鄭多貞」自小在孤兒院長大，雖然生活艱辛，但個性積極向上的她，遇上想託付一生的丈夫，卻遭閨密背叛，不僅搶走丈夫，連親生女兒都被掉包，一連串離譜遭遇讓她走上復仇之路。

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吳世英《第三次結婚》慘遭吳丞芽用鯖魚打（中天娛樂台提供）

飾演女主角假面閨密「姜世蘭」的女星吳世英，近期在爆紅韓劇《背著善宰跑》裡飾演「太妹」一角，引起熱議，雖然戲份不多，但每次出場的妝容打扮以及演技都相當吸睛，更有韓國網友說吳世英的造型，「太完美呈現大家記憶中的「太妹」形象，會讓人出現PTSD（創傷壓力症候群）」，而此次《第三次結婚》更是吳世英首次嘗試心性惡毒的角色，劇中囂張跋扈的模樣，與戲外甜美氣質形象的她相差甚遠，吳世英談及許多觀眾都不敢置信戲裡戲外是同一個人，「因為實在是跟自己的形象有很大的差別，連我的好朋友都問我說這個是妳嗎，受到很大的衝擊」。

吳世英為了詮釋好《第三次結婚》裡的反派角色，事先有向「壞女人前輩」吳丞芽取經，更參考「國民惡女」李幼梨以及金素妍兩位前輩的作品，吳世英提到過去曾聽說演反派容易入戲太深，萬萬沒想到自己竟也發生這種情況，「某天造型師喊了我的名字，這時我不自覺回頭惡狠狠地瞪了造型師一眼」，不過吳世英也提到因為是首次挑戰惡女，雖然有壓力，但也對自己有很深的期許，不過劇中「姜世蘭」實在是做出太多想像不到、無法原諒的惡行，有時候在扮演的過程中，除了覺得自己壞透了，更多的是傷心難過的心情，「尤其是調換閨密多貞的女兒，以及抓著奶奶的衣領要威脅她的這兩場戲。」

《背著善宰跑》「跋扈太妹」吳世英此次在《第三次結婚》惡劣程度再升級（中天娛樂台提供）

《第三次結婚》女主角吳丞芽一開始被閨密欺負的很慘，但她後期報復的手段也相當厲害，劇中她為了向閨密復仇，更嫁給她的公公，兩人因此成為婆媳關係，讓吳丞芽名正言順的刁難這個「閨密媳婦」，不僅拿藤條打媳婦小腿，更對她丟過雞蛋、鹽巴、麵粉等，吳丞芽還提到，「有一場戲是要用鯖魚打世蘭，因為是冷凍的鯖魚所以超級硬，只能硬著頭皮直接打下去，整個拍攝過程魚腥味超級重」，那條鯖魚更隨著揮動，還把血噴得到處都是，更噴到吳世英臉上，讓吳丞芽心裡相當過意不去，更私下送禮物給吳世英。《第三次結婚》30日起每週一至週四晚間6至8點在中天娛樂台播出。

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