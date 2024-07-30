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娛樂 最新消息

曹佑寧PK婁峻碩射箭結果糗了！李沐曝理想型答案意外

李沐、曹佑寧、婁峻碩、樊光耀、曾珮瑜、艾薇，電影《夏日的檸檬草》首映記者會（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《夏日的檸檬草》今（30）首映，三位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩不免俗被問到「票房公約」，婁峻碩率先表示：「我們討論過如果票房破億，就找全部演員來辦場社團成果發表會！」曹佑寧在旁舉手說：「那我要唱一首歌！」被笑稱是全體演員的圓夢計畫。

曹佑寧（記者王文麟攝）

婁峻碩（記者王文麟攝）

活動最吸睛的莫過於曹佑寧、婁峻碩現場PK射箭，延續兩人在電影裡爭奪李沐的芳心，本來贏面最大的曹佑寧竟射到界外，而婁峻碩則是出乎意料地射中紅心，讓他自己都超驚訝。

李沐（記者王文麟攝）

當李沐被問戲外會選擇哪一位男神時，李沐轉頭選了樊光耀，笑稱片中「爸爸」是最好的男人，所以當然是選他，讓曹佑寧和婁峻碩輸得心服口服。

《夏日的檸檬草》是改編自同名暢銷小說的愛情電影，導演賴孟傑回憶，去年夏天在高雄拍戲時雖然天氣很熱，但現場演員都玩得很開、感情極佳，讓他覺得再辛苦也值得。

樊光耀、曾珮瑜（記者王文麟攝）

大咖助陣組邀來樊光耀、曾珮瑜，飾演李沐爸爸的樊光耀和媽媽林美秀在片中有許多可愛互動，曾珮瑜則是飾演曹佑寧有控制狂的「虎媽」，被問到要演曹佑寧的媽媽會不會太超齡演出？她大方回應不會，「很感謝劇組幫我配一個很帥的兒子！」

艾薇（記者王文麟攝）

歌手艾薇也特地站台清唱一小段片尾曲《輕輕想起你》，讓全場感受到甜美中帶點遺憾的酸甜滋味。

此外，電影今也釋出電影花絮親朋好友助陣篇，其中「王家人」林美秀、樊光耀還有飾演李沐哥哥的黃信赫，都各有特色、火花不斷，樊光耀笑稱：「我們一家人的場景就是一直在吃東西！」《夏日的檸檬草》8月2日全台上映。

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