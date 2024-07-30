阿虎無端被女搭檔「狂搧巴掌羞辱」 製作單位處理辦法超傷人

阿虎曾無端被女搭檔搧巴掌羞辱。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕阿虎日前上《小明星大跟班》分享曾在錄影時，無端被女助理搭檔飆罵三字經、搧巴掌等，無奈製作單位不僅沒力挺，還選擇換掉他而非對方。

阿虎說：「我們是助理搭檔，節目也有請我寫劇本，開錄前一個禮拜我就把劇本寄給她，首錄當天在梳化間也都有說有笑，但彩排時她突然翻臉，用一堆髒話說『劇本爛透了，我一個字都不會演』，為了節目能順利進行，我吞了這口氣馬上改。」但女搭檔的行為依舊很脫序：「有個橋段是她要呼我巴掌，我們說好我自己做效果飛出去，但演的時候，她一巴掌就上來，打完之後她瘋了，鏡頭已經沒在拍了，她還是繼續呼我巴掌。」

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讓阿虎更無奈的是，最後被換角的竟是自己：「工作人員來安慰我，我嚴肅地說『我跟她留一個』，結果製作單位快刀斬亂麻，首錄後就把我踢掉。」主持人吳宗憲也遇過難配合的搭檔：「他當時跟一個女藝人鬼混，錄影都很快離開，我在說話，他會直接打斷說『好了啦，講那個沒有人要聽』，我就覺得很奇怪，當初還是我把你帶進來的。」

吳宗憲曾遇過難配合的搭檔。（中天提供）

阿虎還有件事覺得很無辜：「有個女生固定班底跟製作單位的編劇交往，聊天時我說『這個男生風評蠻好的，他交往過的女友也都很漂亮』，但我是在稱讚他，並不是在給他難堪。」不過這段話卻被當事人曲解：「有天我接到電話，他說『你為什麼要亂講我的事情，害我跟女友吵架』，我說這不是事實，結果他說『我選擇相信我女友，你不道歉，以後就不用合作了』，我當下氣歸氣，但為了工作只能忍。」

而阿虎以為彼此誤會都解開後，卻又在錄影時差點爆發衝突：「同年年底，有節目發了我們去參加年終道歉大會，我簡單扼要的帶過這件事，但現場觀眾就開始公審這個女生，她慌了就脫稿演出，說電話掛掉後還有後續，就是男生跟她炫耀說『妳看，我用工作壓他，他就道歉了』，我當下理智線斷掉，她不知道我承受多少屈辱才講出道歉，後來我跟她也絕裂了。」

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