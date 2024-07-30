李千娜產後4個月秀不可思議身材！不排斥「第四胎」到來

李千娜出席記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕39歲李千娜今年3月底順利產下第三胎「Yellow」，今出席唐氏症基金會中秋節禮盒公益活動，她透露產後4個月已回歸產前身材，171公分的她如今49公斤，相當纖細，還反問媒體：「這樣速度算快嗎？」她透露減肥秘訣就是盡量不吃澱粉，加上月嫂煮的食物幾乎沒有調味，所以瘦很快，也被稱「很適合懷孕的體質」，至於要不要生第四胎，湊個「好好」，她回：「也不排斥，順其自然。」

李千娜出席記者會。（記者陳奕全攝）

她的大女兒20歲、大兒子也19歲，她如今像是打掉重練一般必須重新學習如何照顧小孩，她說：「以前都照老一輩的經驗養，現在發生什麼事都google，好像在解任務，一關關破關！」她也提到以前生養小孩，不知道小孩1歲內不能喝水、鮮奶和蜂蜜，如今才得知這樣的知識，但也因為科技發達，像是嬰兒腸絞痛、屁屁疹，她都能對症下藥，不像以往看著寶寶哭卻求助無門。

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她讚許剛滿4個月的兒子是天使寶寶，3個月大時就能睡過夜，並說黃尚禾是神隊友，夫妻倆會輪流分配工作時間，像是她今天工作，老公就在家帶小孩。她也提到夫妻倆並沒有因為多了個寶寶就少了恩愛感，也沒有分房，2人無時無刻都會擁抱，依舊甜蜜，至於教養問題，她坦言當然有互相配合之處，但黃尚禾大多以李千娜想法為主。

李千娜出席記者會。（記者陳奕全攝）

此外，李千娜如今全面開工，8月要開始宣傳新戲《Q18量子預言》，她劇中和「小八」趙逸嵐飾演同志情侶，有浪漫吻戲，這也是她繼《通靈少女》、《52赫茲我愛你》後第三度演出女同志，加上年底開拍新戲，她說：「希望今年也有新專輯推出，並辦巡迴演唱會。」看來當媽並沒有延緩她對工作的野心。

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