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娛樂 最新消息

才霸氣護妻…蹦闆老婆送假貨後1句話讓他氣炸：我該離婚？

蹦闆日前突坦承穿假貨。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「蹦闆」靠代購精品起家，近年來跨領域轉戰當創作者，怎料近日卻突然自爆穿假名牌衣，表示衣服是妻子送的禮物，希望外界別責怪她，霸氣護妻。怎料，稍早他突曬出與老婆的對話截圖，無奈喊道「我該離婚吧？」

蹦闆分享與老婆的對話。（翻攝自IG）

蹦闆在IG限時動態上分享與老婆的對話截圖，可見老婆傳了一張新聞照片給他，表示「還好這次截的不醜」，似乎對於畫面中兩人的合照感到相當滿意，然而，蹦闆看完後傻眼回覆3個無言的表情符號，氣炸怒喊「我快被害死，妳還在講風涼話」。

相關新聞：禍不單行 蹦闆高鐵遺失百萬元又被抓包穿假名牌

事實上，蹦闆日前在社群發布一篇道歉啟示，同時也附上一張個人全身照，表示照片中的套裝其實是假貨，但自己身為公眾人物，應該在形象上更加注意，為此次事件帶給大家的疑慮和不感到抱歉，同時也感謝外界沒有過多的責怪，出面坦承穿假貨是擔心再有其他人受騙，所以才發出公告。

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