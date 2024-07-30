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娛樂 最新消息

陳亞蘭再敲金鐘喊話「希望場上見」！有望包下視帝后

〔記者林欣穎／台北報導〕陳亞蘭、紀寶如、紀麗如、唐玲今（30）日出席遠傳電信、台灣三星與台灣優質生命協會公益合作記者會，協會有感於3G網路停用，使用舊型手機長輩面臨通訊困難，陳亞蘭更化身嘉慶君拍影片號召大眾捐舊手機幫助長者，電信業者也與協會合作，提供新型智慧型手機給長輩使用，而59屆金鐘獎在即，陳亞蘭今年戲劇跟綜藝都有作品可以報名，有望挑戰「視帝后全包」。

（左起）唐玲、紀寶如、陳亞蘭、紀麗如。（記者潘少棠攝）

3G手機將走入歷史，協會很擔心獨居老人因此沒辦法跟外界聯繫，身為優質生命協會理監事的陳亞蘭提到：「我們努力找資源，長輩們都喜歡用字體很大的功能，3G取消後，他們連119都無法打，收訊收不到」擔心長輩遇到緊急狀況，電話又播不出，可能釀出意外。此次與電信業者合作共同發起「請支援手機」公益活動，喊話希望各界能踴躍捐贈愛心手機。

陳亞蘭將主持今年的金鐘獎。（記者潘少棠攝）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將在10月18、19日舉辦，陳亞蘭今年主持、戲劇都有作品可以報名，透露還不太清楚報名細節，「希望可以在場上見，小孩才選擇，2種我都要。其實很多人都很棒，若要得獎，要努力也要有運氣，我很平常心，沒有抱太大期待。」

陳亞蘭過去曾以《嘉慶君遊台灣》拿下第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。（記者潘少棠攝）

陳亞蘭過去曾以《嘉慶君遊台灣》拿下第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為首位拿下視帝的女演員，而今年陳亞蘭有望入圍女主角獎，若成功撞鐘，她將會成為史上第一位通包的演員，她則幽默直呼要多做愛心才會得獎。

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