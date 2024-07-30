林又立外婆是「百歲人瑞」 家族養生祕訣曝光

林又立上陳鴻（右）廣播節目。（陳鴻提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕世界奧運如火如茶在巴黎展開，陳鴻主持的「阿鴻的養生廚房」近日特別邀請到具運動家精神的林又立，而她的外婆是100的歲人瑞，她也大方分享家族養生祕訣。

林又立的外婆已經高齡100歲，她分享外婆的養生之道，透露外婆非常喜歡走路，也很會燒菜，「外婆是南京人，是空軍的家屬，拿手菜之一是蛋餃，外婆以前是賣饅頭，所以揉麵團是外婆的絕活。」林又立的媽媽有家學淵源，也練就了一身料理好功夫，她表示媽媽最常做的功夫菜是紅燒牛肉，還有水餃，特別是瓠瓜水餃，口感特別。陳鴻認為，林又立口條好又有觀眾緣，乾脆直接原地出道，成為最美的美食達人。

請繼續往下閱讀...

林又立（左）分享家族養生祕訣。（陳鴻提供）

很多人以為成為超級名模一定要忌口，沒想到林又立偏偏相反，她從小最大的嗜好就是吃美食，除了是台灣第一位完成超馬的女明星，更是一生中沒有美食就活不下去的信仰者。這世上唯獨愛和吃不能湊合，畢竟心和胃都太小不能虧待，林又立說關鍵在於吃對食物，不吃加工食品，運動員最重要的是補充優質蛋白質，她推薦台灣唯一通過零檢測、有淡淡煙燻味的一款舒肥雞胸肉。

陳鴻說跟感覺舒服的人在一起就像養生，「做人活著就是要多動，機能才不會退化遲鈍，好氣色元氣可以多吃原形食物，補充維他命同時擷取能量來源，用廚房取代藥房是最好養生之道。」他信奉「自求簡樸、簡單富足」的簡單哲學。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法