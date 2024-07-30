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娛樂 電視

李易爆轉戰台八內幕！不滿導演大小眼 「經紀人逼跪求原諒」

〔記者傅茗渝／台北報導〕李易從《食尚玩家》離開後，近日開始經營自媒體，自掏腰包到全台各地吃美食，他深夜突有感而發，透露過去在電視台遭到導演對他及女演員大小眼對待，還得跪求原諒，儘管已多年未在那家電視台拍戲，他仍難忘地說：「但在那邊的最後一部真的印象深刻。」

李易近來經營自媒體，自掏腰包到全台各地吃美食。（翻攝自IG）

李易透露當時導演對女演員真心的好，對方哭戲哭不出來，導演就給她時間就慢慢引導，「我那時候還是菜鳥，也不怎麼會演戲，又深深覺得為何有這種不公平的待遇，所以就更抗拒」。

他後來被要求，「講到哪一句哭，講到哪一句動，講到哪一句起身」，但李易心理抗拒，被一旁經紀人狂飆40分鐘，要他沒那個命就乖乖聽指令，「明天不管用跪的用求的，都給我去道歉說再給你一次機會！」

李易隔天乖乖照做，順利拍完戲後轉戰八點檔，而經紀人後來回過頭找他續約，他難忘過去經歷，感謝對方照顧後，離開了公司。他特別感謝導演馮凱、葉天倫及江國賓、楊烈等前輩，「沒有你們的鼓勵，沒有在8點檔生存的我！但我誰都沒有怪，就怪當年自己不夠堅強！但沒有當年的我，沒有現在的自己」，也提到改變自己人生的角色是《牽手》楊志遠及《世間情》謝子奇。

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